Рецепты необычного варенья. Часть 1

Середина апреля… За окном 3 градуса тепла, наполненные влагой сизые тучи… А я уже готовлюсь к сезону консервации! Более того, консервировать буду впервые в жизни, заручившись рекомендациями и рецептами уважаемых и любимых хозяюшек со стажем из многочисленной родни. Сегодня хочу обратить ваше внимание на необычное варенье, с травами, пряностями и даже шоколадом))).

Каждый рецепт, который будет представлен в следующей серии статей о вареньях, проверен и любим. Постараюсь дать максимально исчерпывающую информацию по каждому рецепту. Итак…Начнем!

Анис и персик

На 1 кг персиков:

0,5 л воды,

1,5 кг сахара

звездочки аниса по вкусу — 2-4 штучки

немного лимонной кислоты (не обязательно).

Персик можно брать даже слегка переспелый. В первую очередь хорошо моем персики и режем на 4-6 частей. Готовим сироп: сахар растворяем в воде и доводим до кипения, загружаем персики и кипятим несколько секунд, отключаем и отставляем варенье до завтра. На следующий день персики достаем и прокипятим пустой сироп. Сироп начинает бурлить — снова опускаем в него персики, на маленьком огне томим 1 час, за 5 минут до конца варки утопите анис поглубже в сироп, добавьте лимонку, если чувствуете, что на ваш вкус не хватает кислинки. Горячим разливаем по баночкам (стерилизованным), звездочки аниса тоже по баночкам, укутываем.

Рекомендации: сиропа можно делать и меньше — это дело вкуса. На качество продукта не влияет, влияет на плотность. Получается наполнить 3 баночки на 0,5 литра. Сахара также можно килограмм на килограмм персиков — дело вкуса! Пробовали уваривать персики и без добавления воды — засыпали сахаром и приваривали, но получается повидло, для любителей джемов. Расхождения в норме продуктов не влияют на его качество.

Ванильный абрикос и кофе

На 1 кг абрикос (очищенных от косточки):

500-700 грамм сахара

сок 2 лимонов (на лимонную кислоту лучше не заменять)

пакетик ванильного сахара или половина стручка ванили

5 столовых ложек зерен кофе.

Абрикосы пюрируем в блендере (можно буквально пару секунд провернуть, не превращая в кашу). Зерна кофе разбить в ступке, или буквально 2-3 нажатиями порубить в кофемолке, поместить в марлю, сделать мешочек. Загружаем пюре в кастрюлю, добавляем лимонный сок, сахар и ваниль, мешочек идет в кастрюльку к фруктовому сиропу. Смеси дать настояться 2 часа.

Вскипятить настоявшуюся смесь, около 15-20 минут томить на маленьком огне, помешивая. Кофе убираем и горячее варенье разливаем по стерилизованным баночкам, закатываем. На 10 минут переверните баночки вверх дном, поставьте на донышко и укутайте. Получается на 3 баночки 0,5 литра.

Рекомендации: кофе может быть и молотым, но позаботьтесь, чтобы частички все-таки не попали в варенье. Вкус кофе чувствуется, но никакой горечи не присутствует. Без лимонного сока можно обойтись, однако он играет роль не только подкислителя и легкого ароматизатора, но и консерванта. Без лимона вкус получается даже более интересным, на мой взгляд.

Апельсин и клубника

На 2 кг спелой клубники:

1 крупный апельсин

600-800 г сахара.

Промыть клубничку, разрезать надвое и засыпать сахаром (количество варьируйте по сладости ягоды). Дать 2-3 часа пустить сок. Апельсин не очищаем, режем дольками по 5 мм толщиной, добавляем к клубнике и ставим вариться — доводим до кипения на среднем огне, томим 10 минут, выключаем до завтра. Так делаем 2-3 раза.

Разливаем в стерилизованные баночки, закатываем.

Рекомендации: апельсиновый аромат очень тонкий, и думаю, больше за счет цедры. Никаких проблем с консервацией цитрусовых нет. Это варенье очень удачное! Рекомендую!

Рецепты необычного варенья. Часть 2

Рецепты необычного варенья. Часть 3